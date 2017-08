Jovem é encontrada e está na delegacia aguardando para prestar depoimento

Neste momento a jovem Hosana Gomes Severo, de 19 anos, está na delegacia de Polícia Civil, onde deverá prestar depoimento e contar em detalhes o que aconteceu desde que foi levada a força pelo ex-namorado na noite de ontem, em Vilhena.

De acordo com informações de um amigo, ela disse que o ex-namorado a forçou a entrar no carro e depois a levou para um lugar ermo no qual ela não soube dizer onde era. Além disso, passou a noite fazendo ameaças.

Ao amanhecer do dia, ele a deixou num local deserto, onde andou bastante e conseguiu pegar carona e chegar a Vilhena.

A vítima está muito transtornada e debilitada. Mas assim que estiver melhor, deverá esclarecer os fatos ao delegado de plantão.

O irmão do suspeito entrou em contato com ele, pedindo que ele se entregue para que o caso seja esclarecido, mas segundo informação, Cleberson também está muito trastornado e fala em tirar a própria vida.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social