Justiça federal e do trabalho realizam leilões em Vilhena

Nos dias 16 e 17 de agosto, a partir das 09h00 a justiça federal e do trabalho de Vilhena realizaram leilões presenciais e eletrônicos com a possibilidade de lances onlines em qualquer lugar do país.

Serão leiloados imóveis comerciais, urbanos e rurais, localizados em Vilhena e Pimenta Bueno, mais de 25 veículos, 04 bovinos machos entre outros bens.

O evento será realizado em parceria com a leiloaria oficial Deonizia Kiratchrealizam. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site: www.leiloesjudiciais.com.br/ro

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa