Marinha realiza teste para habilitar condutores de veículos aquáticos em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 11, a equipe da Marinha esteve no município de Vilhena para aplicação de exames finais, a fim de licenciar os condutores de veículos aquáticos de lazer.

Em conversa com o Comandante e delegado Fluvial de Porto Velho, Alexandre Nascimento Santos, os testes são para a licença de arrais amadoras, habilitando os individuos para condução de moto aquática e lanchas de esporte e recreio.

Segundo Alexandre, em Vilhena houve 37 inscritos para realização da avaliação e em breve os testes serão aplicados nos municipios de Ji-paraná e Ariquemes, totalizando cerca de 80 inscritos.

Os candidatos que estão realizando as provas já passaram pela parte prática por meio de aulas em escolas especializadas pela Marinha, agora necessitam pontuar a partir de 5,0 para serem aprovados e poder conduzir os veículos, lembrando que esse tipo de carteira é apenas para lazer e não para trabalho.

O Comandante ressalta ainda que “ é necessario que as pessoas que fazem uso de embarcações, as legalizem e façam as carteiras de direção, pois a Marinha estará fiscalizando com maior rigor a utilização desses veículos e é de suma importantância que as pessoas se atentem ao uso dos materiais de salvaguarda da vida humana, como coletes dentre outros.”

Texto e Foto: Extra de Rondônia