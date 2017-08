Pesagem do Fight Team Junior Oliveira 11º é nesta sexta-feira, 11, na Choperia Vila Beer; concorra ingressos

Os 14 guerreiros do Fight Team Junior Oliveira 11º tem encontro marcado na balança nesta sexta-feira, 11, as 19h00, na Choperia Vila Beer, em Vilhena.

A pesagem marca o compromisso dos atletas com a organização e todos devem bater o peso estabelecido em contrato. As lutas do evento acontece neste sábado, 12, a partir das 20h00, no Clube dos Estados, no bairro Jardim Universitário.

O principal confronto do Fight Team Junior Oliveira 11º valendo o cinturão da categoria pena 66 kg entre o atleta Bruno Viana e Vinicius Moraes.

Em sua decima primeira edição, o evento que mais cresce em visibilidade e credibilidade no MMA em Vilhena terá um total de 20 combates. A organização presidida por Junior Oliveira apresentara aos amantes do esporte um inédito GP da categoria palha, até 65 kg.

O Extra de Rondônia sorteia dois ingressos neste sábado, 12, basta responder no local destinado aos comentários, qual é o nome do idealizador do Figth Team Junior Oliveira.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração