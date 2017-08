Professor pioneiro morre aos 64 anos em Vilhena

João Batista Calvosa, de 64 anos, morreu por volta das 07h00 desta sexta-feira, 11, em Vilhena.

João Batista era professor na rede estadual e também trabalhou por muitos anos nas Telecomunicações Aeronáuticas S/A (TASA).

O pioneiro estava acometido por problemas renais, no qual há vinte dias, foi internado no Hospital Bom Jesus, devido complicações foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena.

Contudo, nesta manhã deixou amigos e familiares enlutados com sua morte.

O corpo do professor será velado na Capela Mortuária a partir das 14 horas. O sepultamento está marcado para as 17 horas de hoje.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família