Seis pessoas são detidas por caça ilegal e porte de arma de fogo em Chupinguaia

Guarnições da Polícia Militar se deslocaram na manhã desta sexta-feira, 11, até o Sítio Novo Horizonte, situado na Linha 70, KM 12, Lote 35, Gleba Corumbiara, no distrito do Guaporé, na cidade de Chupinguaia, para cumprir dois mandados de prisão em desfavor de Udo Wahlbrink, de 51 anos, pelos crimes de formação de quadrilha, com pena de 13 anos e quatro meses de prisão em regime fechado, expedido pela 2° Vara Criminal de Vilhena e por porte ilegal de arma de fogo, com pena de 5 anos em regime aberto, expedido pela 2º Vara Criminal de Ji- Paraná, ambos do ano de 2016.

Diante de informações de que Udo se encontrava no referido endereço, mesmo local onde havia sido detido por posse ilegal de arma de fogo no ano de 2015, os militares procederam em diligência, porém, quando chegaram na propriedade, devido ter vários cachorros amarrados que latiam em volta da residência do suspeito, o mesmo percebeu a presença dos policiais e empreendeu fuga pela mata fechada, sendo seguido pelos militares, porém, não foi possível sua captura.

Na propriedade, onde se encontrava um casal, tendo a mulher 53 e seu esposo 55 anos, de imediato os agentes avistaram pendurados na varanda, quatro animais abatidos, com as cabeças separadas do corpo, da espécie queixada, mais conhecido como, “porcão” ou “porco do mato”, que segundo o homem, foram abatidos na noite anterior por Udo.

Em buscas pela casa, foi encontrado em cima da cama de Udo um revólver calibre 38 municiado, da marca Taurus, com numeração raspada e 14 cartuchos deflagrados e 19 intactos, todos de calibre 38. Também foram localizados dentro de uma mochila, 32 cartuchos deflagrados e 22 intactos de calibres 20, 22, 28, 32 e 36, além de materiais para recarga.

Em continuidade às buscas, foram encontradas duas espingardas cartucheiras, de calibre 20 e 36 de um cano e outra de dois canos, também de calibre 20. Além das espingardas, foram localizados dois canos de arma artesanal. Foi encontrada também, uma bolsa contendo documentos pessoais e várias folhas de cheques, todos em nome de Udo.

Ainda segundo o homem que estava no imóvel e que afirmou ser amigo do suspeito e responsável por levar seus mantimentos e produtos para o gado, todas as armas apreendidas são de propriedade de Udo.

Quando questionado sobre o possível paradeiro do fugitivo, o suposto caseiro informou uma residência próxima, onde os militares localizaram quatro jovens, de 22, 24, 26 e 27 anos e outro animal abatido, com características da espécie anta.

Em buscas no referido imóvel, foram localizadas mais quatro espingardas, sedo duas de calibre 36, uma de calibre 28 e outra de pressão. Além das espingardas, foi localizado embaixo do colchão, de um dos infratores, um revólver calibre 38 municiado. Em vários pontos do imóvel foram localizados 36 cartuchos entre deflagrados e intactos, de calibres 28, 36 e 38, assim como apetrechos de recarga.

Os jovens, que estavam na residência assumiram a propriedade das armas, assim como o abate do animal que se encontra na lista dos animais em extinção no Brasil. Também foram encontradas peles já desidratadas de outra espécie de animal, possivelmente, veado.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, juntamente com todos os objetos e animais abatidos, para o registro da ocorrência.

Devido a quantidade e o porte dos animais, os mesmos foram transportados dentro de uma caixa d’água até a cidade e entregue à Polícia Ambiental, que confeccionou a documentação referente aos crimes ambientais cometidos pelos conduzidos.

Texto e fotos: Extra de Rondônia