11º Junior Fight Team Oliveira promete lutas empolgantes para este sábado

Muita tensão, ansiedade e boas encaradas com lutadores de Rondônia e Mato Grosso marcaram na noite de sexta-feira, 11, no maior evento de luta de Vilhena, na choperia Vila Beer.

O Junior Fight Team Oliveira na sua décima primeira edição do evento acontece neste sábado, 12, a partir das 20h00, no Clube dos Estados, no bairro Jardim Universitário, e deve contar com 14 confrontos.

Entre as 14 lutas que irão acontecer no evento, o famoso “GP” onde 08 lutadores disputarão o cinturão de K1 na categoria palha, até 65 kg, e duas lutas femininas.

E para finalizar a 11ª do Fight Team Junior Oliveira valendo o cinturão da categoria pena 66 kg entre o atleta Bruno Viana e Vinicius Moraes.

O evento esportivo será realizado no Clube dos Estados e vai iniciar às 20h00. Contará com transmissão, ao vivo, da Rede TV para todo o Estado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Kenji Yamão