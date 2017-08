Confira o resultado do sorteio para o Baile de Máscaras da Voggue

O Extra de Rondônia em parceria com a Voggue Models sorteou duas entradas para o Baile de Máscaras que ocorrerá neste sábado, 12, na casa de show Jão, em Vilhena.

Os ganhadores podem vir retirar seus ingressos neste sábado, 12, das 08h00 às 11h30. Na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº 3399 no Centro. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação com foto.

Os ganhadores são:

Julliane Evelin Elicher

Pedro Henrique Santos

