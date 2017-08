Festival de Praia de Pimenteiras inova e foca no entretenimento familiar

Há menos de um mês de acontecer a 27ª edição do evento mais tradicional do turismo no Cone Sul, Pimenteiras do Oeste está mobilizada em peso para a realização do festival de praia deste ano.

Sob a batuta do ex-prefeito e atual Secretário Municipal de Turismo, Carlos Rogério Rodrigues, a realização trará muitas novidades e organização como nunca se viu anteriormente, com vistas a ampliar o público que prestigia os festejos. “Queremos um festival voltado as famílias, portanto o evento terá uma nova cara”.

O 27º Festival de Praia de Pimenteiras será realizado entre os dias 7 e dez de setembro, tendo como inovação a realização da 1ª Feira de Artesanato do município. Esta novidade conta com apoio do deputado Luizinho Goebel, que obteve emenda parlamentar no valor de R$ 80 mil junto ao governo do Estado, através da SEJUCEL.

O festival terá como atrações artísticas apresentações musicais com banda de nível nacional, vinda do Nordeste, além de artistas regionais. Haverá o tradicional concurso Garota Camiseta Molhada e disputas de vôlei de praia.

Outra novidade será a disponibilidade de uma área para exposição de produtos por empresas, agroindústrias e artesãos de todo o Cone Sul, que podem ter informações e detalhes sobre a proposta através do telefone 98109 3144, com o próprio Carlos Rogério. Nesta semana ele esteve em Vilhena na ocasião do Portal do Agronegócio para convidar empresários a participar do evento em sua cidade.

A organização também estabelece área específica para estacionamento de veículos e setor de camping, o que vai dar nova dinâmica ao evento. A segurança também está recebendo atenção especial, inclusive com relação ao trânsito nas estradas de acesso a Pimenteiras, que terão ampla sinalização e se encontram em plena capacidade de tráfego.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia