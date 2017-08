Funcionário da Semosp de Corumbiara morre após cair em ponte com caminhão

O acidente ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira, 11, da 2ª para a 3ª eixo, a cerca de 25 quilômetros de Corumbiara, sentido Verde Seringal, onde o funcionário da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), Welinton Lopes Soares, mais conhecido como “Viola”, caiu em uma ponte com um caminhão prancha da Prefeitura Municipal.

Segundo informações, Welinton havia trabalhado na manutenção da referida ponte durante o dia e tinha conhecimento que a mesma não estava com a estrutura em bom estado para suportar veículos com carga, porém, foi realizar um transporte de sal pelo local e a mesma acabou cedendo.

A reportagem do Extra de Rondônia ainda não teve informações se Welinton morreu afogado ou se na queda, o que se sabe é que a vítima ficou presa nas ferragens e o corpo ainda permanece no local, no aguardo da perícia técnica.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede social