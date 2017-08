Neste domingo Dia dos Pais, Agrocap sorteará meio milhão em prêmios

O Agrocap está com uma premiação imperdível para este domingo, 13, Dia dos Pais, são dez veículos Onix nos giros da sorte, três motos 0 km e no prêmio principal uma casa com um veículo na garagem, totalizando a quantia de R$500 mil.

O sorteio ocorrerá a partir das 09h00, através do canal no Youtube AgrocapRo.

Lembrando que comprando o Agrocap e selando você automaticamente estará concorrendo aos prêmios e ajudando a Cruz Vermelha Brasileira, que agora tem sede em Ji-paraná. O Agrocap é conhecido por ser diferente e dar prioridade aos municípios do interior.

Em Vilhena, o título já fez vários ganhadores. Ele pode ser adquirido em mais de 200 pontos nos comércios da cidade, sendo eles Banca da Brigadeiro, Banca Contigo, Banca Capricho, Banca do “zói”, Tião do Coco, Fênix Presente, Farma Center, Beleza Materiais para Construção, Mimo Presentes, Boi na Brasa, Palácio dos Pães, Boi Forte Veterinária, Mercado Portal, Sorveteria Tropical, Lanchonete da Adeniza, Bar do Goiano, Bicicletária Veiga Baick, Açougue do Sabiá, Quiosque do Kadu, Loja Explosão Modas, Bar do Itaúba, Mercado Amarelinho, Distribuidora do Xiru, Distribuidora Baco-baco, Lanchonete Bodanesse, Lanchonete Parada Grande e Mercado do Silas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Divulgação