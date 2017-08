Resultado de mais um sorteio para 11ª edição do Fight Team Junior Oliveira

Neste sábado, 11, ocorre a décima primeira edição do Fight Team Junior Oliveira, em Vilhena.

O evento esportivo será realizado no Clube dos Estados e iniciará às 20h00, onde contará com transmissão, ao vivo, da Rede TV. Nesta edição ocorrerão 14 lutas com a participação de atletas de vários Estados.

Devido à repercussão do sorteio anterior o jornal Extra de Rondônia, sorteou mais dois ingressos.

Os ganhadores podem retirar seus os ingressos na sede do site, na Avenida Liberdade, 3399, no centro de Vilhena. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação com foto.

Confira nome dos ganhadores:

Fernando Henrique Silva

Jaqueline Severo

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração