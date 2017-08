26 KM: prefeitura e governo lançam obra para asfaltar 100% ruas do Cristo Rei e outros bairros de Vilhena

Rosani lembrou avenidas que serão asfaltadas, em breve, como a Rondônia, Embratel, e 1 de maio

Na manhã deste sábado, 12, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) participou do lançamento do pacote de 26 quilômetros de asfalto que será executado em Vilhena graças à parceria entre o Município e o Governo do Estado de Rondônia, através do Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

A cerimônia de lançamento aconteceu na escola Cristo Rei e contou com várias autoridades, entre elas o vice-governador Daniel Pereira, do diretor do DER Ezequiel Neiva, de secretários municipais e vereadores, além da população.

O pacote de 26 quilômetros de asfalto vai contemplar um dos bairros mais populosos de Vilhena, o Cristo Rei, que será 100 % pavimentado.

Durante o lançamento, a prefeita Rosani Donadon agradeceu ao governador Confúcio Moura pelo apoio. “Agradeço o Governador pela parceria e pela preocupação em ajudar nosso Município”, declarou a prefeita.

Rosani fez questão de agradecer, também, os deputados estaduais Rosangela Donadon (PMDB), Luizinho Goebel (PV), bem como o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Maurão de Carvalho (PMDB). “Eles foram grandes parceiros deste projeto e merecem meus sinceros agradecimentos por todo empenho que dedicam à população de Vilhena junto ao Governo do Estado de Rondônia”, ressaltou.

MAIS ASFALTO PARA DIVERSOS BAIRROS

Emocionada, a prefeita disse na ocasião que está trabalhado empenhada em prol do desenvolvimento de Vilhena. Ela lembrou as avenidas e ruas que serão asfaltadas, como a Rondônia, várias no bairro Embratel, e na 1 de maio, que iniciarão em breve.

Também, nesta semana, protocolou dois projetos na Câmara de Vereadores para pavimentação asfáltica no município. O projeto “Pró-Transporte 2”, que prevê 35 quilômetros de asfalto para beneficiar os bairros Jardim Universitário, Cidade Nova, Jardim Social, Barão do Melgaço I e II, e Alto dos Parecis, e o relativo a asfalto comunitário para atender o Setor 19, e Setor 23.

“Estamos trabalhando empenhados para fazer de Vilhena novamente uma referência para a Região Norte do país, e com certeza os projetos de pavimentação asfáltica vão beneficiar a comunidade. Afinal de contas, asfalto significa saúde, bem-estar da população”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria