Força Tática apreende veículo usado em assalto e localiza suspeitos

A apreensão ocorreu pouco tempo após o assalto ocorrido no Mercado e Panificadora Palácio do Pão, localizado na Avenida 1705, no Jardim Primavera, em Vilhena, na noite de sábado, 13.

Após colher informações junto às vítimas, uma guarnição da Força Tática se deslocou até uma residência localizada na rua 1510, no Bairro Cristo Rei, onde já era de conhecimentos dos militares, que no local funcionava uma boca de fumo, onde vários infratores se abrigavam após praticarem roubos em Vilhena.

Chegando ao local, a guarnição avistou um suspeito que saía do local e ao perceber a presença dos militares, retornou para dentro do quintal e empreendeu fuga pulando o muro da referida residência e das residências vizinhas.

No imóvel estavam Jéssica dos Santos de Souza, de 18 anos e Aparecida dos Santos, de 37 anos, que a princípio, afirmaram não saber a identidade do suspeito que fugiu ao avistar a polícia.

No quintal da casa estava estacionada uma motocicleta Honda CG Fan de cor preta com placa NBK-7082 de Vilhena, que coincidia com a descrita por testemunhas, como sendo a usada pelos assaltantes. Em consulta à placa do veículo, foi confirmado que a mesma havia sido furtada na cidade de Cabixi.

Na casa, os policiais localizaram uma camiseta vermelha de manga longa, também com as mesmas características da usada pelo assaltante, um pedaço de maconha pesando 42 gramas e a quantia de R$ 44,00.

Quando indagada sobre a procedência dos objetos e do veículo, Jéssica afirmou que um rapaz, por nome José Vitor Oliveira da Silva, de 21 anos, seria dono das roupas e que estaria residindo na casa com ela e com o seu esposo Ronnyellis Silva Trindade, de 20 anos, que não estava no local, devido estar em regime semiaberto, fazendo uso de uma tornozeleira eletrônica e pernoitando na Colônia Penal.

Por fim, Aparecida, que também fazia uso de uma tornozeleira eletrônica, acabou confessando que o suspeito que fugiu com a chegada da polícia era José Vitor e que o mesmo havia chegado ao local na motocicleta e portando uma arma de fogo. A mulher afirmou também que o infrator trocou de roupas antes de fugir.

Diante dos fatos, os militares se dirigiram até a Colônia Penal, onde os agentes penitenciários levaram Ronnyellis até o pátio da unidade, onde foi reconhecido penas vítimas do assalto. Segundo os carcereiros, José Vitor também cumpria pena em regime semiaberto, porém, agora se encontra foragido devido ter rompido a tornozeleira eletrônica.

Os militares conduziram as mulheres, Ronnyellis e todo o material apreendido até a Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e em seguida, o jovem, retornou para a Colônia Penal, onde permanecerá detido à disposição da justiça.

Texto e fotos: Extra de Rondônia