VÍDEO: Apresentador de TV é ameaçado de morte: “Vou denunciar o caso em Brasília”

O apresentador de TV, Júlio César Silva, o popular Julinho, fez uma bombástica revelação nesta semana: foi ameaçado de morte.

Âncora do “Plantão de Polícia”, que vai ao ar diariamente às 12h na Rede TV, em Vilhena, Julinho disse, ao vivo, que não tem medo do autor das ameaças e rasgou um papel no qual estava escrita a mensagem, que teria sido enviada por um conhecido político da cidade.

Entretanto, mantém precauções para evitar o pior. “Por isso que não participei nenhum dia da agropecuária, Expovil”, disse.

Ao Extra de Rondônia, Julinho disse que as ameaças têm como motivo as diversas reportagens que expõe no ar. “Todo o que digo é baseado em fatos documentados”, garante.

Ele informou, ainda, que levará o caso à Federação Nacional dos Comunicadores (FENACOM), em Brasília (DF), a próxima semana. “Vamos tentar agendar audiência com o presidente Teme para falar desse tipo de ameaças que prejudicam o trabalho dos comunicadores do Brasil”, salientou.

https://

Texto e foto: Extra de Rondônia