ARTIGO: Empresa familiar

Identificando e propondo soluções para os maiores, mais urgentes e complexos desafios da empresa familiar, a fim de que ela possa enfrentar e vencer, com técnica e profissionalismo, as dificuldades conjunturais:

1.-Preencher os cargos de direção, com pessoas da família ou do mercado, é o primeiro e grande desafio a ser enfrentado. Relegar, a um plano inferior, os laços familiares em favor do profissionalismo, é uma decisão extremamente difícil e bem poucos executivos tem a visão e a coragem de fazê-la.

Contudo, o fracasso ou sucesso de muitas empresas depende exclusivamente disso; 2.-O segundo maior desafio é tolerar sistematicamente, desempenhos funcionais e departamentais medíocres; 3.-O terceiro desafio são indefinições gerenciais decorrentes da divergência de opiniões entre familiares. Para resolver este impasse implemente um “sistema de voto”, proporcional à participação acionária dos envolvidos.

Não permita que assuntos urgentes e fundamentais permaneçam insolúveis. É imperioso ser ágil e preciso, tanto na estratégia quanto no processo decisório, tanto nas definições mercadológicas quanto na execução; 4.-Mediante “reuniões semanais” acompanhe o desempenho da organização, comparando os dados reais x previstos. As metas não cumpridas no mês, devem ser recuperadas no mês subseqüente (em condições normais de mercado).

Se em determinada ocasião, as variações acumuladas atingirem o limite de 10% pare, refaça o planejamento anual e obtenha nova aprovação do conselho. Isto pode parecer burocrático e desgastante, porém é a maneira adequada de conduzir, com responsabilidade, uma organização; 5.-Tenha a visão de que a “sustentabilidade” de qualquer negócio está baseada em três pressupostos: 5.1-O preço de venda dos produtos e serviços tende a baixar sempre; 5.2-Como decorrência disso, seus custos e despesas precisam diminuir continuamente; 5.3-A qualidade do produto final deve ser mantida ou elevada, apesar disso; 6.-Cerque-se de pessoas capazes e entusiasmadas com os pressupostos da sustentabilidade.

Se alguns de seus gerentes não concordarem com esta filosofia, troque as pessoas, mas jamais abandone estes fundamentos; 7.-Se os resultados estiverem fracos, seu “sistema de informações gerenciais” deve indicar com rapidez, objetividade e clareza, as áreas que estão falhando; e 8.-Priorizar aspectos “políticos” pode comprometer sua independência operacional e ética.

Concluindo, encare os desafios acima como uma oportunidade de testar a capacidade de reação de sua empresa, de aprimorar sua performance gerencial e de avançar seus limites comportamentais. Não faça seus problemas maiores do que eles realmente são. Obstáculos conjunturais valorizam cada ponto percentual da participação no mercado e adicionalmente expurgam dele os menos competentes. Como diz o texto acima, hoje é o tempo de desvendar os olhos se quisermos ter uma visão apropriada do mundo em que vivemos. Eu creio nisso!

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS.

Fonte: Extra de Rondônia