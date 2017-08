Cantor Daniel se apresentará na VII edição do Troféu da Amazônia

Ocorrerá no dia, 18 de novembro, a partir das 21h00 na cidade de Cacoal, mais uma edição do Troféu da Amazônia.

O evento será realizado no espaço do Cacoal Selva Park e contará com a presença do cantor Daniel, para animar a solenidade.

A festa, comandada pelo casal Dierson Rodrigues de Morais e Luciana Pedrotti de Morais reúne as maiores personalidades do setor empresarial, visando premiar e reconhecer a atuação e contribuição dos empresários para a região amazônica.

Texto e Foto: Extra de Rondônia