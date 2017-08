Começa a limpeza da praia para o 27º festival em Pimenteiras

O município de Pimenteiras está preparando para receber turistas para o 27° Festival de Praia e a 1ª Feira do Artesanato nos dias 7, 8, 9, 10 de setembro.

Está a todo vapor os trabalhados no sentido de tornar o ambiente propício para oferecer conforto, segurança e muita diversão no 27º Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste.

Inspecionadas pelos setores administrativos do município como o prefeito Olvindo Luiz Dondé, vice-prefeita Valeria Garcia, Carlos Rogério Secretário de Turismo, Rodrigo Sordi Assessor Geral do Município e o vereador Rafael Souza, as autoridades dizem que o local precisa receber melhorias, como a instalação de banheiros químicos, construção de barracas, instalação do palco, depósitos para lixo e a nivelação da praia e limpeza para deixar o espaço adequado aos banhistas que gostam da praticar esportes.

A Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) junto com a prefeitura Municipal de Pimenteiras iniciou os trabalhos de limpeza da praia para a realização do 27° Festival de Praia de 2017. Um dos maiores eventos turísticos do Cone Sul de Rondônia, no Vale do Guaporé, já integra o calendário de eventos do Município e do Estado de Rondônia.

O prefeito Olvindo Luiz Doné (PDT), vice-prefeita Valeria Garcia (PP) e o secretário de Turismo Carlos Rogério Rodrigues (PV), determinaram atividades a todos os servidores da Semtur, de forma que se tenha garantido o sucesso do evento, que já faz parte da cultura local e é uma das características marcantes do município de Pimenteiras.

O evento terá inicio no dia 07 e encerra-se no dia 10 de setembro. O Secretário de turismo, Carlinhos, disse que as belezas naturais como as lindas praias e as águas mornas do rio Guaporé serão palco de disputas esportivas, shows de musica ao vivo, desfiles e concursos de beleza como a escolha da Garota Verão 2017, 1ª Feira de Artesanato e Vôlei de Praia e ainda terá um grande número de barracas oferecendo comidas típicas da região.

O prefeito Vino Dondé, disse, embora com orçamento curto e recursos escassos, a criatividade prevalecera e o Festival de Praia tem tudo para ser um dos melhores. “Esperamos um público muito grande de turistas dos municípios visinhos e de outros estados, os visitantes devem superar as expectativas da organização”, enfatizou prefeito.

O secretário de turismo Carlinhos Rogério destaca que o fator segurança tem sido um capitulo a parte, onde a presença de equipes de paramédicos treinados, do Corpo de Bombeiros Militar e forças de segurança particulares estão sendo devidamente acertadas e garantidas, alem de um serviço de atendimento e apoio ao turista preparado pela prefeitura com equipe própria, durante todo o evento.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Wilmer G. Borges/Assessoria