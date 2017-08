Concluído corte do Morrão da 4 na linha Terceira Eixo ligando Cerejeiras a Cabixi e Pimenteiras

No último final de semana, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER) concluiu o rebaixamento do Morrão da 4, na Linha Terceira Eixo, localizado na saída do município de Cerejeiras para as cidades de Cabixi e Pimenteiras. A inclinação era apontada por produtores da região como um dos maiores problemas do setor rural dos municípios de Cerejeiras e Cabixi.

Sidnei Milhoransa tem uma propriedade na Linha 5, em Cerejeiras, na qual produz soja e milho. Ele relata que a maior dificuldade para o escoamento da produção era justamente a passagem pelo antigo Morrão da 4. “Muitas carretas não conseguiam subir e voltavam, causando acidentes e prejuízos aos empresários. Eu trabalho num caminhão pequeno para não ter esse problema”, explicou o produtor ao afirmar que agora o problema foi resolvido.

O diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva, explica que foram realizados cortes nas duas elevações do morro e que a terra do rebaixamento foi jogada na parte baixa, para melhorar a descida e subida dos veículos mais pesados. Além disso, segundo o diretor, a rodovia recebeu alargamento para garantir a passagem de dois veículos ao mesmo tempo, o que também não era possível. “Na parte baixa foram colocadas mais de 500 caçambas de aterro, num trabalho de durou mais de 20 dias”, acrescentou o diretor.

Ezequiel Neiva disse que serviços como o executado no local são realizados em todo o estado, como parte do planejamento do governo de Rondônia para a melhoria das rodovias estaduais, visando o atendimento ao setor produtivo que tanto contribui para a economia do estado.

Recentemente o governo fez o rebaixamento de cinco morros na Linha Zero Eixo em Colorado do Oeste. Também fez o mesmo serviço na RO-387 no acesso ao distrito do Pacarana, assim como na Linha Doizinha, de Buritis a Jacinópolis; na RO-133 (Rodovia do Calcário) em Pimenta Bueno.

