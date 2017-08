Décima primeira edição do Fight Team Junior Oliveira trouxe grandes combates

A décima primeira edição do Fight Team Junior Oliveira, realizada no Clube dos Estados, na noite de sábado,12, foi marcada por combates empolgantes.

Na primeira luta da noite se enfrentaram Thales Silveira e Deivid Santana, categoria do MMA até 70kg. No octógono o atleta Thales demostrou superioridade ao seu oponente, finalizando seu adversário no segundo round da luta.

A segunda luta da noite foi feminina, entre a atleta de Vilhena Jenny Tiegs e Deborha Oliveira de Mato Grosso na categoria de K1 até 63kg. Após uma luta equilibrada no terceiro round, por decisão unânime a vencedora foi a lutadora Deborha.

Depois, foi a luta de K1 até 90 kg entre o lutador Deyvid Kuririn e Rafael Batista. Demostrando superioridade com chutes certeiros, Kuririn obteve a vitória na terceira luta da noite.

Em seguida, teve outra luta feminina de MMA até 68 kg, a lutadora de Vilhena Thalita Diniz enfrentou Adriane Alves. Parecia que a luta seria equilibrada, mas a atleta vilhenense conseguiu acabar com sua oponente no segundo round do combate.

Na quinta luta da noite foi entre Danilo Carvalho e Joilson Gadernal no MMA até 66kg. No octógono os lutadores mantinham distância estudando a movimentação, mas quem usou a melhor estratégia foi o atleta Joilson que aproveitou uma movimentação errada do seu oponente, finalizando a luta antes de acabar o primeiro round da batalha.

Disputas de cinturão

Após muitos confrontos, iniciou as disputas dos cinturões no Fight Team Junior Oliveira. A luta pelo decisão do campeão do K1 até 65, as batalhas foram marcadas por combates empolgantes, com diversas finalizações e golpes certeiros.

A final da disputa do cinturão ficou entre o Atleta André da cidade Cacoal e Alexsandro Cangaty da capital, Porto Velho. O combate entre os atletas iniciou com várias sequências de socos, onde lutador Alexandro usou sua especialidade Muay Thai, nocauteando seu adversário. Com isso o cinturão de campeão do K1 ficou com o Alexsandro.

A outra disputa de cinturão um dos duelos mais aguardados foi na categoria de até 66 kg entre os guerreiros da casa, Bruno Viana e Vinicius Moraes. Na batalha, Bruno provou que tem um melhor jogo de jiu-jitsu levando seu adversário no chão, mas não conseguiu finalizar.

Segundos depois Bruno usou sua outra especialidade, o kickboxing, deixando Vinicius entre as grades e desferindo uma sequência de socos, finalizando a luta por nocaute técnico obtido no ground and pound aos dois minutos do primeiro round.

Com a vitória em cima do seu adversário, Bruno Viana conquista mais um cinturão na sua carreira.

O idealizador do evento Júnior agradeceu aos patrocinadores, familiares e público que esteve presente no evento. Assim como também parabenizou aos atletas e treinadores. “Conseguimos fazer um show de lutas, é importante saber que fazer o show não é qualquer um que sabe, competimos, perdemos e ganhamos.Sofremos e torcemos por todos que não chegaram na final do GP, mas fizeram lutas histórica em Vilhena. Que a gente saia dessa jornada com um orgulho real e consciente do quanto ainda temos de potencial para ser descoberto. Para finalizar quero dar um destaque para os lutadores Bruno Viana e Alexsandro Cangaty, ganhadores dos cinturões da noite”, finalizou Junior Oliveira.

Texto e Fotos: Petter Vargas