Deputada anuncia construção de escola estadual no Conjunto União

Já está sendo construída uma escola municipal para atender 400 alunos daquela região, na área de educação infantil e fundamental

A notícia foi anunciada no último sábado, 12 de agosto, durante o lançamento dos 26 km de asfalto que serão executados no município de Vilhena. Uma parceria entre o município com o Governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

Durante a solenidade, a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) anunciou a construção de uma escola estadual no Conjunto Habitacional União, em Vilhena, por meio de emenda individual. A parlamentar informou que este é um pedido da vereadora Vera da Farmácia que vem lutando por melhorias aos moradores do Bairro e região.

“Estive visitando o local com o secretário estadual de educação, Valdo Alves, conhecendo o espaço e observando de perto a necessidade daquela população. Há uma urgência na construção de uma escola naquela localidade para atender os jovens”, disse a deputada.

“A prefeitura de Vilhena já está construindo uma escola municipal de ensino infantil e fundamental, que atenderá cerca de 400 alunos. Com a construção de uma unidade estadual para atender os alunos do ensino médio, os jovens e adultos já não precisarão percorrer longos percursos até outras escolas”, enfatizou a vereadora Vera.

Para a vereadora dar prioridade à educação e saúde dos moradores daquela localidade é essencial, uma vez que, o conjunto habitacional União é um dos mais afastados da cidade. “Agradeço toda preocupação e dedicação da nossa deputada. Aos poucos vamos melhorando a vida da nossa gente”, finalizou.

Autor e foto: Assessoria