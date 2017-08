Expedito Netto inaugura complexo esportivo em Jaci Paraná e entrega equipamentos em Médici

Inauguração do complexo esportivo de Jaci Paraná e entrega de equipamentos e uma cozinha industrial em Presidente Médici fizeram parte da agenda do Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) neste final de semana.

No último sábado, dia 12, Netto participou da abertura do 26ª Interdistrital de Esporte, realizada pela Secretaria de Esporte e Lazer de Porto Velho, que marcou a inauguração do “Complexo Esportivo de Jaci Paraná”.

Para Expedito Netto, o incentivo à prática de esporte é um papel importante na forma de inclusão social, incentivo a uma vida saudável e disciplina. “Sou um grande incentivador da prática de esportes. Este ano, estou destinando parte de minhas emendas para construção de campos de grama sintética aos municípios do nosso estado que não possuem espaços para esse tipo de convivência”, comentou Netto.

Para Porto Velho, este ano, o parlamentar destinou R$ 600 mil de emenda parlamentar para construção de dois campos de futebol sintéticos por meio do Ministério da Defesa.

Ainda no sábado, Expedito Netto esteve em Presidente Médici para participar da entrega de equipamentos e uma cozinha industrial para a Associação AGRIFAMILIA da Linha 7, no Assentamento Chico Mendes, ao lado do Deputado Estadual Laerte Gomes, do Prefeito Edilson Alencar, da Vereadora Todinha, dos Vereadores Zé do Tomé e Benedito e alguns secretários do município.

Os equipamentos foram adquiridos com emenda do Deputado Laerte Gomes no valor de R$ 60 mil após pedido da Vereadora Todinha, grande parceira e representante do assentamento.

No final de sua visita ao município, Expedito Netto reiterou seu apoio a Presidente Médici. “Em breve estarei de volta para anunciar a liberação de minha emenda no valor de R$ 2 milhões para aquisição de maquinários agrícolas”, declarou Netto em seu discurso.

Autor e foto: Nathália Nicola