Fiat Uno é usado como ambulância no distrito de Corgão; denuncia moradores

Na manhã desta segunda-feira, 14, moradores do distrito de Corgão – em Chupinguaia, entraram em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde relatam que um veículo Fiat Uno mal conservado é usado para transportar pessoas doentes.

Segundo as informações repassadas, o carro é usado como ambulância e está em péssimas condições e não oferece nenhum conforto as pessoas que já estão debilitadas e doentes.

Moradores do distrito pedem a prefeita Sheila Mosso (PV) que tome providências o mais rápido possível. E, assim minimizar o sofrimento das pessoas que precisam ser transportadas até ao hospital municipal em Chupinguaia.

Texto e Foto: Extra de Rondônia