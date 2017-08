Homens são autuados com pesca irregular em Cabixi

Neste sábado, 12, foram detidos e multados três homens que estavam com pescado irregular próximo ao município de Cabixi. Cada um pagará uma quantia de R$ 1.120 e responderão por crime ilícito penal contra o meio ambiente.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA), durante uma abordagem de rotina pela região foi encontrada uma caixa térmica na carroceria da caminhonete com dois peixes da espécie surubim e um da espécie manduré, por estarem com uma quantidade acima do permitido e não possuir carteira para transporte de pescados os mesmos foram autuados.

O delito foi registrado pela Delegacia de Polícia Civil de Colorado, os homens foram ouvidos e responderão pelo crime em liberdade, toda a pesca foi apreendida.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa