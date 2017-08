Marrom Silva agradece ao apoio de amigos durante o tratamento de vista

Na tarde desta segunda-feira, 14, o ex-locutor Jesus Leite da Silva, mais conhecido como “Marrom Silva”, procurou a equipe do Extra de Rondônia para agradecer as pessoas que comovidas com as dificuldades que ele estava enfrentando o ajudou com doação de novilhas para serem vendidas e o valor revertido para o tratamento de seus olhos.

Segundo Marrom, em virtude da diabetes deu um descolamento de retina, acarretando na perda da visão de ambos os olhos, sendo necessário realizar um tratamento em Londrina (PR).

O tratamento consistiu em injeções dentro da retina e sessões com laser. De acordo com seu médico a recuperação é lenta, mas está surtindo resultado.

Depois da iniciativa dos amigos, o ex-locutor esta voltando a enxergar e a realizar atividades das quais havia deixado de fazer.

O ex-locutor deixa seu agradecimento a Arilson da veterinária, Pazé, Chicão de Caules, Alverino e Calixto do município de Cabixi; já em Corumbiara ele agradece ao irmão Tim do Pé da Serra, Zé Folgado, Professor Adailton, Chico Orlando e Wilson da Guarajús; em Colorado a Rose (cunhada do Cícero), Chico Doido, Paulo Lima, Gauchinho da boiada AR15, Tiú, Serginho do Dadá, Juquinha, João Nunes de Morais, Cipó Boiadeiro, Antônio Galdino do DR, Deto da fazenda Revolta e Café Santo.

Em especial a Cícero Pereira que deu toda a assistência necessária durante a venda das novilhas doadas, hospedagem e locomoção. E também a todo o suporte ofertado por Zé Luís construtor e ao apoio oferecido pelo site Extra de Rondônia.

Texto e Foto: Extra de Rondônia