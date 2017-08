Morreu neste fim de semana servidora pública da escola Tiradentes

Faleceu neste domingo, 13, a servidora pública Antônia Rodrigues Leal. Antônia entrou para o quadro de funcionário do Estado no ano de 1984 e atualmente exercia suas funções de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos no Colégio Tiradentes, em Vilhena.

O corpo será velado a partir das 08h00, nesta segunda-feira, 14, no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, situado na Rua Benedito Teixeira da Luz, 446, BNH, próximo ao Colégio Tiradentes.

Segundo informações do 3º Batalhão de Policia Militar (BPM), as aulas do Colégio Tiradentes ficarão suspensas nos períodos da manhã e da tarde desta segunda-feira.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de família