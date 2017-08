Mulher procura por filhos que não vê há vários anos

Ana Caetano Perrone, (foto) entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, via whatsapp, para pedir ajuda para encontrar os filhos, Anderson Perrone, Cristiane Perrone e Cristilaine Perrone, que não os vê há muitos anos.

Ana recebeu informações de que os filhos estariam morando com o pai, Cristo Perrone, na cidade de Ouro Preto do Oeste. A mãe é moradora da rua 9305, bairro, Ipê, em Vilhena.

Quem conhecer e tiver informações sobre o paradeiro dos filhos de Ana, pode entrar em contato com a redação do Extra de Rondônia pelo telefone 69 3322-2407 ou pelo celular (69) 98127-7834.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia