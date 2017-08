Após capacitação, alunos oferecem “Dia de Beleza” a pessoas da Terceira Idade

Nesta terça-feira, 15, os alunos do curso de manicure, pedicure e cabeleireiro, do Conjunto “União” realizaram uma manhã de cortes de cabelo e tratamentos para unhas no Centro do Idoso (CATI).

O objetivo da ação é proporcionar um dia de beleza no Centro do Idoso e também desenvolver a parte técnica do curso que é desenvolvido no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

De acordo com a coordenadora Gilcilene Costa, o curso, que tem parceria do CRAS junto à empresa “Habilitar”, o foco é melhorar a vida dos moradores do residencial “União”.

“O projeto social de habitação tem como objeto ajudar as famílias de baixa renda que ganharam as moradias. E são através dos cursos que proporcionam independência financeira”, ressaltou a coordenadora.

A secretária municipal de assistência social (SEMAS), Ivete Pires, destaca a importância desses projetos desenvolvidos na pasta. “Estaremos dando toda orientação e capacitação para que todos consigam desenvolver meios para a própria geração de renda. A capacitação é muito importante para manter a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Ver todas elas sorrindo e aprendendo me deixa muito feliz”, destacou a titular dos SEMAS.

Ivete também convidou aos interessados a fazerem os cursos de manicure, pedicure e cabeleireiro, para procurar o CRAS em horário de atendimento, segunda, quarta e sexta-feira.

