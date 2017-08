Atletas da Escolinha Bom de Bola participam de amistoso

Foi realizado na manhã de sexta-feira, 11, uma partida amistosa entre os atletas mirins da Escola Bom de Bola promovida pela coordenação do projeto social e professores.

As partidas foi realizado dentro do complexo do Estádio Municipal. A iniciativa teve como objetivo, proporcionar uma disputa saudável e amigável entre os atletas. “A escolinha aberta desde março e conta com mais de 90 alunos inscritos” comentou o coordenador do projeto, Reginaldo Miranda.

Os confrontos foi em formato de society com sete jogadores em campo para cada equipe. Os alunos do professor Cucau venceram por 04 ax 02 os alunos do treinador Toty. Na partida alguns pais acompanharam o amistoso e presenciaram o trabalho dos professores Geraldão, Polico, Cucau e da treinadora Magal.

O Secretário de Esportes e Cultura (SEMEC), Natal Jacob parabenizou a iniciativa da coordenação e dos professores do projeto Bom de Escola Bom de Bola. “O projeto tem sido um sucesso devido as iniciativas promovida pelo professores e todos estão de parabéns. E a presença dos pais e importante avaliarem o compromisso e responsabilidade que tem seus filhos” pontou.

As inscrições para as escolinhas estão abertas e podem participar crianças entre idades de nove aos 14 anos. Os pais interessados em matricular seus filhos podem procurar informações no Ginásio Geraldão, localizado na Avenida Paraná a partir das 14h00.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Assessoria