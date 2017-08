Aviagro entrega renda de baile a entidades beneficentes de Vilhena

Em jantar na noite desta segunda-feira, 14, o presidente da Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro) Darci Cerutti, o presidente de honra Hilário Bodanese e diretores, receberam a imprensa no salão de festas da associação para registrar a entrega dos envelopes com doações a sete entidades filantrópicas do município de Vilhena.

Os valores doados as entidades é o resultado da renda líquida do baile da Rainha que anteveem a Expovil – a maior festa agropecuária do sul de Rondônia.

As entidades que receberam doações foram: Lar do Idoso, Nosso Lar, Roda Moinho, Trindade Santa, Rotary Club, Alan Kardec, Pastoral da Sobriedade, além de 100 cestas básicas que serão distribuídas a famílias carentes da cidade.

O presidente de honra Hilário Bodanese usou a palavra para gradecer a todos que direta ou indiretamente participam da organização do evento e doou um pouco de seu tempo para ajudar ao próximo.

Darci Cerutti, disse que está extremamente feliz pelo apoio recebido da imprensa e da sociedade vilhenense. O baile antecede a Expovil e escolhe a Rainha da festa e as princesas, além de fomentar financeiramente a cidade mostra a beleza da mulher vilhenense.

“É com muita alegria que hoje estamos entregando a sete entidades beneficentes de Vilhena, certo valor em dinheiro que com certeza irá ajudar e muito na ação do seu dia a dia”, finalizou Darci.

