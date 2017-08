CHUPINGUAIA: Ponte sobre o Rio Pimenta prometida de concreto apenas passou por “gambiarra” denuncia agricultor; vídeo

Nesta terça-feira, 15, a redação do Extra de Rondônia, recebeu fotos e vídeo, onde usuário da RO-496 – exatamente sobre a ponte do Rio Pimenta, no distrito de Novo Plano, município de Chupinguaia, relata que a reforma da ponte passou apenas por uma “gambiarra”.

De acordo com informações de moradores, políticos da região que viajaram a Porto Velho, garantiram que a ponte iria ser reconstruída de concreto, porém, não foi o que aconteceu.

Servidores do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) foram até o local, mas apenas trocaram algumas tábuas podres.

Segundo os agricultores da região, foi realizado apenas um paliativo que coloca ainda mais em risco a vida de quem transita pela rodovia, pois pela estrada trafega diversos caminhões com cargas pesadas, principalmente bovinos e cereais.

Um vídeo gravado por um usuário mostra como ficou os reparos feitos na ponte, e as “gambiarras” para amenizar a situação.

Veja vídeo abaixo:

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Internauta