COLORADO: paixão pela música leva ferreiro a fabricar sua própria harpa

Lavínio Muniz, de 64 anos, morador da cidade de Colorado, nasceu em Aparecida do Tabuado/MS, onde ainda adolescente, viu pela televisão o instrumento que se tornou sua paixão pra vida toda.

A infância pobre e a vida dura, que não difere da maioria dos brasileiros, trouxe Lavinio para Rondônia ainda jovem, onde se casou e trabalhou por muitos anos como ferreiro, de onde tirou o sustento de seus três filhos, o distanciando ainda mais de seu sonho que sempre foi fazer um curso profissional e comprar uma harpa paraguaia.

Já que as dificuldades o impediram de realizar seu sonho, devido no Estado não ter professores especialistas no instrumento e o custo do mesmo ser alto, o ferreiro resolveu construí-lo com suas próprias mãos, fabricando a cerca de 20 anos, com pedaços de madeira e ossos de animais, sua própria harpa, na qual aprendeu a tocar sozinho.

Lavinio que é autodidata em diversos instrumentos musicais, afirma que aprendeu a tocar, assistindo vídeos de profissionais na área, já com relação à fabricação do instrumento complexo, o mesmo alegou que tocou em uma pela primeira vez em uma igreja, quando já era adulto e foi desafiado pelo pastor, que se fizesse uma ele o ensinaria a tocar. Lavinio cumpriu sua parte do trato, já o pastor, nunca mais falou sobre o assunto.

Hoje, Lavinio reside em uma chácara a cerca de cinco quilômetros da cidade, onde vive sua vida pacata ao lado da esposa, mas não abandona sua harpa artesanal e o sonho de adquirir uma profissional.

https://

Texto e Fotos: Extra de Rondônia