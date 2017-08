Cuidadora suspeita de matar idoso com superdosagem de remédio, confessa e relata detalhes do crime

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a cuidadora de 51 anos, confessou ter dopado o idoso José Bento Rosa, de 86 anos, com uma superdosagem de remédio, na tarde do dia 08 do mês corrente e afirmou ainda, ter passado cerca de 5 horas junto ao corpo, antes de acionar os bombeiros.

A mulher relatou à polícia que estava em uma praça, no dia 06 do mesmo mês, quando o idoso a convidou para trabalhar na casa dele e como ela havia acabado de sair da casa de uma idosa e não tinha para onde ir, acabou aceitando o emprego. Ainda segundo a suspeita, ela deu ao idoso, três comprimidos de Clonazepam, também conhecido como Rivotril, que tem efeito sedativo e é indicado para tratamentos psiquiátricos, pois segundo ela, o mesmo a estaria perturbando.

A suspeita afirmou ainda, que fez uma consulta médica na segunda-feira, 7, para pegar uma receita do medicamento, pois sofre de transtorno bipolar, depressão e síndrome do pânico e toma dois comprimidos de Clonazepam por dia, porém, resolveu dar três remédios de um só vez à vítima, que morreu pouco tempo depois da ingestão do mesmo. O medicamento ainda havia sido comprado com o dinheiro da vítima.

Mesmo percebendo a morte do idoso, a mulher ficou em companhia do corpo até a noite, quando foi para uma igreja próxima assistir um culto e ao retornar, resolveu acionar o Corpo de Bombeiros, que constatou a morte e comunicou a Polícia Militar.

No dia do crime, a mulher encaminhada para o presídio feminino e durante as apurações, a filha da idosa com a qual ela passou uns dias, contou que no dia anterior, havia registrado um boletim de ocorrência contra a suspeita, pois a mesma tinha dopado sua mãe e furtado diversos pertences de sua residência. Pertences estes, que foram encontrados em posse da cuidadora no ato da prisão.

Um inquérito foi instaurado para investigar o caso e a mulher foi indiciada por latrocínio, considerando o caso anterior, onde a suspeita agiu da mesma maneira para roubar a idosa de 73 anos e o depoimento de um dos policiais militares, que atendeu o caso, para quem ela teria confessado que já praticou vários roubos dessa maneira, porém, sendo este, o único em que a vítima veio a óbito.

Texto e fotos: Extra de Rondônia