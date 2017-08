França Silva acompanha implantação do Fundo Municipal de Trabalho e Emprego

Na manhã desta segunda-feira, 14, o vereador França Silva (PV) deu mais um passo importante rumo à criação do Fundo Municipal de Trabalho e Emprego em Vilhena.

França visitou o gabinete da prefeita Rosani Donadon, em companhia do Diretor Geral de Trabalho e Emprego e Renda do Sistema Nacional de Emprego (SINE), Augusto Celso Figueiredo da Silva, e do diretor local do SINE, José Moreira Lima.

Eles foram recepcionados pela assessora Executiva do Gabinete, Rosângela Menezes, já que a prefeita se encontra em Brasília. Na oportunidade foi protocolado o Termo de Cooperação entre o SINE e a Prefeitura de Vilhena.

O fundo será gerido pelo Conselho Municipal do Trabalho e estabelecerá diretrizes e prioridades para as políticas de emprego, renda e relações de trabalho. A análise das tendências do sistema produtivo, no âmbito do município, e a proposição de medidas que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desemprego sobre o mercado de trabalho.

A proposição de alternativas econômicas e sociais geradoras de emprego e renda e a promoção de ações voltadas à capacitação de mão de obra e reciclagem profissional, em consonância com as exigências, cada vez maiores da especialização da mão de obra.

Na ocasião, o vereador soube que o projeto da implantação do fundo está na procuradoria do município onde estão sendo elaborados os últimos ajustes para que seja encaminhado à deliberação da Câmara de Vereadores.

Comprometido com o projeto que trará emprego e renda aos munícipes, França estará se reunindo com a prefeita e os diretores do SINE para finalizar a concretização do fundo. “O fundo vai ter a parceria do SINE e dos dois deputados vilhenenses. Investir em qualificação profissional vai refletir em melhorias na segurança, saúde e qualidade de vida. O fundo será referência em nível estadual, um marco para o estado e vai estimular as demais localidades. Gostaria que, além da capacitação que prepara o trabalhador para suprir as demandas do mercado, seja incluído um cursinho pré-vestibular e preparatórios para concursos para dar oportunidade a quem deseja entrar na faculdade. Vamos estudar a viabilidade disso”, finalizou França Silva.

Texto e foto: Assessoria