Polícia Civil identifica suspeito de balear empresário vilhenense

Após as investigações preliminares, já nos dias seguintes ao crime, os investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Vilhena chegaram até o suspeito José Vitor Oliveira da Silva, mais conhecido como “Porto Velho”, faltando apenas adquirir provas concretas para sua devida autuação pelo crime.

Outros suspeitos chegaram a ser apresentados na Delegacia de Polícia, mas foram descartados pela investigação, que sempre apontava para “Porto Velho”.

Com a apreensão de o vestuário e do capacete utilizados pelo agente no dia do crime, conforme as imagens do sistema de segurança do mercado, José, que já é foragido, condenado por crime de roubo, agora passa a ser procurado também pelo crime de tentativa de latrocínio ocorrido no supermercado.

A pedido da Polícia Civil, a imagem do suspeito será divulgada sem tarja, para que o mesmo possa ser identificado. E se alguém souber de alguma informação que leve ao paradeiro de José, pode entrar em contato com a Polícia Civil através do número 197.

A Delegacia Civil de Vilhena informa à sociedade que, da mesma forma, outros roubos graves ocorridos na cidade, com violência às vítimas, serão esclarecidos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação