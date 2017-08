Vândalos destroem placa de sinalização em cruzamento perigoso no bairro 5º BEC

Na manhã desta terça-feira, 15, uma internauta entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, onde relatou que vândalos quebraram a placa de sinalização no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Cláudio Coutinho, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

Neste local, o movimento de veículos é intenso, pois as vias dão acesso ao bairro e a BR-364.

Usuários pedem a Secretaria Municipal de Trânsito (SEMTRAN) que façam a reposição da placa o mais rápido possível para que acidentes graves sejam evitados.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia