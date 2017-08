Vilhena vence equipe de Cerejeiras na etapa regional de handebol

A seleção de Handebol de Vilhena venceu a equipe de Cerejeiras na etapa regional dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR).

Os jogos aconteceram no último sábado e domingo, no Ginásio Jorge Teixeira, em Vilhena.

No primeiro jogo, a seleção de Vilhena venceu de 37 x 11 a equipe de Cerejeiras. E no segundo confronto ganhou pelo placar de 39 x 20.

Com as vitórias garantidas, a equipe de Vilhena agora se prepara em busca do bi campeonato na fase estadual no município de Ariquemes no final de setembro.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Fabio Barmam