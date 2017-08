Amigos do Distrito Guaporé realizam festa beneficente para custear prótese para adolescente

Nos dias, 30 de setembro e 01 de outubro, acontecerá uma festa beneficente em prol de Vitor da Silva Lima, 15 anos, no Distrito Guaporé, na cidade de Chupinguaia.

O dinheiro arrecadado será revertido para compra de uma prótese para a mão direita, que custa R$ 10 mil.

Caso alguém queira doar brindes para o bingo, valores para a compra da prótese ou até mesmo psicólogo para acompanhar o caso, basta entrar em contato através do telefone 99606-1611.

E para quem quiser ajudar prestigiando a festa, no sábado haverá um grandioso baile com música ao vivo e no domingo terá leilão, bingo e aquele delicioso almoço.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação