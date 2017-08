Assossete recebe recuperação de vias pela Semosp após anos de espera

Nesta quinta-feira, 16, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) está executando ações de recuperação das vias do Bairro Assossete, após anos sem reparo na localidade, em Vilhena.

De acordo com o secretário de obras, Josué Donadon, depois de um longo período de espera, o bairro Assossete está sendo atendido e beneficiado com a manutenção das ruas, que foram abandonadas pelo poder público há anos.

“A Semosp está reestabelecendo a trafegabilidade do bairro, proporcionando melhorias no acesso dos moradores. Há muito tempo a localidade foi deixada de lado pela gestão passada e, agora cabe à gestão da Prefeita, Rosani Donadon, exercer a recuperação facilitando o acesso como está ocorrendo”, enfatizou Josué.

Além disso, o titular da Semosp destacou que a região do Bairro Assossete está sendo recuperada com consistência, através de vários maquinários e homens que estão trabalhando no local.

“Destinei, a pedido da prefeita Rosani Donadon, várias máquinas divididas em várias equipes para trabalhar rapidamente na área. O bairro está sendo beneficiado pela Semosp com serviços de escarificação, patrolamento, cascalhamento, além de tratores que estão gradeando e batendo com dois rolos as ruas para compactá-las. Estamos realizando um serviço de primeira qualidade, seguindo exigências da nossa prefeita e as ações serão intensificadas atendendo o cronograma da pasta”, destacou Josué Donadon.

Os trabalhos da Semosp inerentes à manutenção das vias do Bairro Assossete, permanecem e tiveram início na manhã de ontem com rapidez pelo grande volume de funcionários, na execução das ações para melhorar o acesso da região.

