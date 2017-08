Delegados relatam detalhes de prisão e de depoimento de suspeito de balear empresário vilhenense

Em coletiva cedida à imprensa na manhã desta quarta-feira, 16, os delegados Fabio Campos e Thiago Araújo Laiola, deram detalhes das investigações que levaram a prisão de José Vitor Oliveira da Silva, de 21 anos, mais conhecido como “Porto Velho”, que baleou um empresário vilhenense durante uma tentativa de roubo e que em depoimento, confessou o crime.

Segundo os delegados que trabalharam no caso, no mesmo dia do crime, ocorrido no dia 19 de junho do ano corrente, já tiveram início às investigações e que estas levantaram o nome de José como um dos principais suspeitos, porém, a falta de provas concretas segurava sua devida autuação. Provas estas, que ainda segundo os delegados, foram adquiridas na última sexta-feira, 11, em uma residência localizada na rua 1510, no Bairro Cristo Rei, durante buscas a dois suspeitos de terem cometido um assalto ao Mercado e Panificadora Palácio do Pão, localizado na Avenida 1705, no Jardim Primavera, em Vilhena.

Na casa, foram encontrados no quarto de José, que na ocasião, fugiu ao ver os policiais, os vestuários usados pelo agente que cometeu o assalto à panificadora e pelo autor dos disparos que feriu gravemente o empresário durante o assalto ao Supermercado Super Mais.

Com as provas em mãos, a autuação do suspeito foi instantânea e a foto do mesmo foi divulgada através da imprensa, que levou populares a identificar e localizar José na casa de sua tia, situada no Bairro Belenzinho, de onde tentou fugir mas foi interceptado e preso por agentes da Polícia Civil.

Com relação ao depoimento do agora réu confesso, os delegados relataram que o mesmo confessou além dos dois crimes já mencionados, o roubo da motocicleta usada em ambos, que foi realizado em Cabixi e mais seis homicídios, que segundo José, foram cometidos quando o mesmo ainda era menor e na cidade de Porto Velho.

José, que demonstrou frieza durante seu depoimento, no qual deu detalhes de seus crimes, relatando que em um deles chegou a arrancar o coração de uma das vítimas e lamber, afirmou não ter arrependimento de nenhum deles e muito menos das condições em que se encontra Edson Juliano, sua última vítima.

Agora, José que já era considerado foragido da justiça devido ter rompido uma tornozeleira eletrônica, aguardará o julgamento pelos demais crimes, preso na Casa de Detenção Cone Sul.

O delegado Thiago afirmou, que a prisão do suspeito foi facilitada devido à denúncia anônima que informou o local exato onde o criminoso, considerado de alta periculosidade, estava escondido e que a ajuda da população é indispensável na elucidação de crimes como este.

Por fim, deixaram também, uma alerta aos comerciantes vilhenenses, sobre a retirada de malotes contendo dinheiro das empresas, evitando essa ação em horários repetidos e sempre pela mesma pessoas, pois em seu depoimento, José afirmou ainda, que ele mesmo teria estudado a ação cotidiana de Juliano, na retirada do dinheiro do mercado.

Texto e fotos: Extra de Rondônia