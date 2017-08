Depoimentos de envolvidos esclarece suposto sequestro realizado em Vilhena

A reportagem do Extra de Rondônia teve acesso aos depoimentos dos envolvidos no caso em que Clebson Alves dos Santos, de 32 anos, teria sequestrado a ex-namorada na noite do dia 10 do mês corrente e constatou que Hosana Gomes Severo, de 19 anos, contou uma versão diferente em comparação à que seus amigos e familiares relataram a imprensa.

Na manhã do dia seguinte ao suposto sequestro, familiares e amigos divulgaram o desaparecimento da jovem, alegando que testemunhas viram o momento em que Clebson colocou a ex a força dentro de seu veículo, em frente uma pizzaria localizada na Avenida Major Amarantes.

Para nossa reportagem, o pai da jovem afirmou que havia ligado para a filha no telefone de Clebson, e a mesma teria atendido e pedido por socorro. Alegação afirmada pelos amigos que estavam com a jovem na referida pizzaria e que também afirmaram que Clebson havia chegado ao local bastante alterado.

Após o registro do boletim de ocorrências realizado pelo irmão de Hosana, o delegado Lincoln Ossamu Mizusaki, abriu um inquérito para apurar o caso e interrogou o irmão da vítima, que afirmou estar na pizzaria no momento do fato.

Enquanto o irmão era interrogado, a jovem, que relatou aos pais que havia sido liberada em uma estrada e seguidamente pegou uma carona para casa, apareceu e se deslocou até a Delegacia de Polícia Civil.

Em seu depoimento, a jovem relatou que devido o ex estar muito alterado e ter ameaçado seus amigos de morte, ela, de livre e espontânea vontade, entrou no carro de Clebson e se deslocaram até a pista de kart, localizada próximo ao Parque de Exposições, onde permaneceram conversando até às 03h00 de domingo, e depois, se dirigiram para uma casa localizada no setor 12, onde havia uma mulher que ela não conhecia. Na casa, Hosana afirmou ter dormido com Clebson em um dos quartos até o dia amanhecer, porém, não manteve relações sexuais com o ex.

Ainda segundo Hosana, assim que amanheceu, ela disse que ia embora e Clebson aceitou, porém, afirmou que não foi embora durante a noite, devido estar sofrendo pressão psicológica por parte do ex, que a todo momento afirmava que se ela o abandonasse, iria se matar.

Devido às ameaças de Clebson, Hosana afirmou ter mentido, dizendo que o amava e que se ele se acalmasse ela reataria o relacionamento, mas em momento algum, foi ameaçada de morte. Depois de informar aos policiais o local onde o ex-namorado estava, a jovem afirmou estar com medo e solicitou medida protetiva

Após ser localizado e conduzido à delegacia, Clebson afirmou que havia recebido o telefonema do pai da jovem e que disse que a levaria para casa , mas Hosana não quis ir. E mesmo quando já estavam na casa de sua irmã, onde passaram a anoite, a ex também se negou a ir embora, saindo somente pela manhã.

Clebson também negou ter feito qualquer tipo de ameaça a Hosana e afirmou gostar muito jovem, porém, confessou que em certo momento teria dito que jogaria o carro contra uma carreta caso a ex não reatasse o namoro.

Diante dos fatos que não apontavam para sequestrou ou até mesmo cárcere privado por parte de Clebson, o inquérito foi encerrado em comum acordo entre os envolvidos e o mesmo foi liberado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação