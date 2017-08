Em Brasília, prefeita cumpre agenda em busca de recursos para Vilhena

A prefeita do Município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), está cumprindo agenda em Brasília (DF), ao longo desta semana, a fim de garantir emendas, convênios e reiterar promessas feitas pela bancada federal ao Município desde o início da sua gestão.

Rosani começou os trabalhos na segunda-feira, 14, com visitas aos gabinetes de todos os deputados federais e senadores. A primeira etapa de suas atividades foi contatar os gabinetes para cobrar os andamentos relacionados às tramitações de emendas que cada deputado garantiu ao Município.

Já nas primeiras horas da segunda, a prefeita se reuniu com algumas lideranças políticas de Rondônia e iniciou suas articulações para agendar reuniões com ministros e órgãos do Governo Federal. “Temos inúmeros projetos que estão registrados nos ministérios, mas para que possam tramitar em ritmo mais acelerado, é necessário estar presente nas representações e solicitar pressa. É um trabalho moroso que denota tempo, paciência e muito esforço”, comentou a prefeita de Vilhena.

Segundo os cálculos de Rosani Donadon, o Município de Vilhena produziu projetos na ordem de mais de R$ 100 milhões. “É notório que o país vive um momento de crise. Não podemos pensar que todo esse recurso será destinado ao Município. Entretanto, precisamos deixar esses projetos prontos para que tão logo o momento do país melhore, tenhamos material suficiente para angariar recursos com mais agilidade”, explicou a prefeita.

Segundo dados levantados pela chefe do poder executivo local, somente o Ministério da Integração Nacional recebeu projetos que juntos totalizam mais de R$ 12 bilhões. “O Município de Vilhena tem inúmeros projetos cadastrados neste Ministério. O órgão está cortando muitos gastos e estamos lutando para que possamos conseguir garantir o máximo possível de recursos para asfaltamento e benfeitorias das linhas rurais”, detalhou Rosani.

A prefeita retorna ao Ministério da Integração Nacional ainda nessa semana a fim de resumir sua lista de projetos e garantir que Vilhena seja beneficiada com esses recursos.

Texto e foto: Assessoria