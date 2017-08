Em Rondônia, mulher é presa em policlínica após agredir esposa

As agressões ocorreram na noite de terça-feira (15), em uma residência, localizada no bairro Nacional, zona Norte de Porto Velho. Robercleide F. S., 38 anos, foi presa após espancar a esposa de 28 anos.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima teria discutido com a filha da suspeita e decidiu ir embora de casa. A mulher começou a arrumar as roupas, porém, neste momento foi atacada com enforcamentos e vários socos desferidos pela companheira.

A suspeita afirmava que não deixaria a esposa sair da residência. Devido as agressões, a vítima sofreu um corte no supercílio esquerdo e passou a sangrar. Desesperada ao perceber o que havia feito, Robercleide socorreu a esposa até a policlínica Ana Adelaide.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e deu voz de prisão para a suspeita. Ela foi apresentada na Central de Flagrantes.

Autor e foto: Rondoniaovivo