Florada de ipês embeleza a cidade de Vilhena

Começou a época do ano em que a floração do ipê rosa encanta os olhos de quem passa pelas ruas em Vilhena. De praças a canteiros centrais de largas avenidas da cidade, a árvore símbolos da cidade do Portal da Amazônia é atração neste meado de agosto.

O ipê rosa costuma florir em meados de junho a agosto, enquanto os amarelos e brancos por volta dos meses de setembro a outubro.

Nesta estação do ano, de dias mais curtos e noites mais longas, as folhas do ipê rosa dão lugar ás flores. Mas para ver o desabrochar da natureza, o vilhenense tem de estar atento, a florada dura apenas dez dias e acontece uma vez por ano.

O Curitibano Carlos La Taglia, 30, disse estar encantado com florada dos ipês espalhados no centro de Vilhena. “Não sei qual é a época que o ipê rosa dá flores, mas é impossível não perceber quando está florido, o ipê rosa é uma arvore bonita em meia tanto verde”, pontou Carlos.

Mesma encantada com beleza das flores dos ipês, a aposentada Aparecida Santos, 68, ressalta que a prefeitura deveria investir em mais arvores da espécie. “Eu vejo ipês em alguns pontos da cidade, acho que deveria ter mais espalhados por todos os cantos, a cidade ficaria mais bonita”, expressou à aposentada.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto e Fotos: Extra de Rondônia