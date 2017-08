Homem é preso pela PRF com CNH adulterada

A abordagem ocorreu por volta das 17h00 de terça-feira, 15, no KM 01 da BR-364, onde agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Vilhena, prenderam um motorista, de 46 anos, conduzindo um veículo, com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) adulterada.

O homem que conduzia um VAN Sprinterm, com placas de Belo Horizonte, ao ser abordado, apresentou de praxe, porém, após a análise dos mesmos e consulta no sistema institucional, foram verificadas contradições na CNH do motorista. Contradições estas, que se tratava de dados falsos e adulteração física da mesma.

Ao ser questionado sobre as irregularidades, o homem acabou confessando o delito, afirmando que pediu a um amigo, do Estado de Minas Gerais, para fazer a falsificação em sua CNH e inserir dados de especialização, pois precisava trabalhar e não tinha condições de fazer os procedimentos pelos meios legais.

Diante dos fatos, o motorista foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Vilhena, para os procedimentos cabíveis, onde foi autuado pelo crime de falsificação de documento público.

Texto: Extra de Rondônia/ Com informações da PRF

Foto: Divulgação