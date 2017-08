Mototaxista se envolve em acidente no Alto Alegre

O acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, 16, no cruzamento da avenida 830 com rua 803, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Segundo informações, o mototaxista que conduzia uma Yamaha Factor, com placas de Vilhena, transitava pela avenida 830, sentido avenida Paraná, quando ao chegar no cruzamento com rua 803, colidiu com uma motoneta Honda Biz, também com placas de Vilhena, conduzida por uma mulher, que transitava no mesmo sentido e ao chegar no cruzamento, sinalizou para acessar a rua 803, sentido Juína.

Na queda, a condutora da Biz sofreu escoriações e foi conduzida por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional de Vilhena. O mototaxista não se feriu.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia