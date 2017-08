PMA e Sedam apreende mais pescas ilegais em Cabixi

Nesta segunda-feira, 14, durante uma operação de fiscalização ambiental entre a Policia Militar Ambiental (PMA) e a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), resultou na apreensão de uma grande quantidade de peixes capturados e comercializados ilegalmente em Cabixi.

Por meio de uma denúncia anônima que relatou estar acontecendo pescarias de forma predatória na região de Vila Neide, a equipe ambiental se deslocou até o local indicado e constatou que a denúncia era verídica, onde foi observado diversas irregularidades, como falta da carteira e autorização de pesca, o tamanho dos peixes inferiores ao permitido para o trecho e o uso de diversos equipamentos ilegais.

Outra apreensão também realizada devido à denúncia anônima ocorreu em dois comércios de Cabixi, onde havia uma grande quantidade de peixes sendo vendidos irregularmente. Ao checar as informações, foi confirmado que os mesmos não tinham documentação de origem.

Ambos os infratores apreendidos foram encaminhados para a Unidade Integrada e Segurança Pública (UNISP) de Colorado, sendo multados no valor de R$ 1.300,00 cada um, ao todo foram autuados 07 indivíduos e mais de 50kg de peixes recolhidos.

Os peixes recolhidos foram doados para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Hospital Municipal e Casa de Acolhimento, todas as entidades do município de Colorado.

De acordo com o Chefe da Operação, Orlando Silva, mesmo sendo um período aberto para a pesca, é importante observar as Leis, em especial a Lei 2.508/2011, conhecida como Lei do Guaporé, que regulamenta especificamente a Bacia do Guaporé.

Orlando salientou ainda que: “É importante observar alguns requisitos quando for pescar como equipamentos permitidos, ter em mãos a autorização para pesca e trazer apenas uma unidade por espécie, pois o período é aberto para a pesca, porém Blitz nos Rios, estradas e comércio estão sendo realizadas periodicamente, e ainda não temos prazo para encerrar essa operação.”

Fonte e Foto: Conesul Acontece

Texto: Extra de Rondônia