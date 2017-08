Veículo com 300 quilos de peixe pega fogo na área rural de Vilhena

O incidente ocorreu na noite desta terça-feira, 15, na área rural de Vilhena.

De acordo com informações a caminhonete carregada com 300 quilos de peixes, trafegava pela estrada vicinal quando por motivos ainda desconhecidos pegou fogo.

Apesar do esforço do proprietário e do Corpo de Bombeiros, não foi possível salvar o veículo nem a carga.

A vítima relatou que o total do prejuízo chegou em torno R$ 14 mil – sendo aproximadamente R$ 2 mil com o pescado e R$ 12 mil do veículo.

O comerciante que trabalha há quase 30 anos em Vilhena, no ramo de peixaria lamentou o acontecido.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Felipe Smolak