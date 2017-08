2ª edição do Cinema Itinerante será no bairro Cristo Rei

Será realizado nesta sexta-feira, 18, a partir das 19h30 mais uma sessão de filmes do projeto “Qualicine Cinema Itinerante” que exibirá grandes sucessos cinematográficos, nos bairros de Vilhena.

A primeira edição do projeto ocorreu no Bairro São José, agora será a vez do Cristo Rei, a sessão acontecerá ao lado da antiga Gazin.

A película será exibida em tela gigante e haverá sorteio de brindes.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação