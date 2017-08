Avô é preso acusado de abuso sexual contra neta de 12 anos

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio dos servidores da Delegacia em Machadinho do Oeste, realizou a prisão nesta quarta-feira, 16, do senhor conhecido popularmente por “Bugão”, acusado pela prática do crime de estupro.

A polícia recebeu a denúncia do Conselho Tutelar, revelando que uma adolescente de 12 anos havia acusado o próprio avô de cometer abusos sexuais contra ela. Diante das informações uma equipe da Polícia Civil se deslocou até o bairro Bom Futuro, e efetuou a prisão do acusado.

O suspeito foi conduzido até a UNISP de Machadinho para os procedimentos legais e, em seguida, foi encaminhado ao sistema penitenciário local onde aguardará a manifestação da justiça.

Autor e foto: Assessoria